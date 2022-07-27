Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.537,12
ALTIN
988,12
DOLAR
17,87
STERLİN
21,57
EURO
18,15
Flaş Haber
DEV ANKETE SİZ DE KATILIN!
Kapat

Binlerce öğrenci eğitim görüyor

Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, "Haydi Koş Gel, Camiler Seninle Güzel" sloganıyla açılan yaz Kur'an kurslarında 4 bin 200 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 02:11
Binlerce öğrenci eğitim görüyor

Kayış, yaptığı açıklamada, öğrencilerin, Kur'an-ı Kerim ve dini bilgileri öğrendiği kursların bu yıl 27 Haziran'da başladığını ve 26 Ağustos'ta sona ereceğini dile getirerek, "Öğrencilerimiz kurslarda sosyal ve kültürel etkinliklerle de vakitlerini verimli şekilde değerlendiriyor. Eğitimlerle çocuklarımız hayırlı evlat, dine, vatana, millete, devlete faydalı ve ahlaklı birer birey olacaklardır." dedi.
Kurslarda 4 bin 200 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Kayış, "Bu kurslarda 240 görevlimiz çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim okumayı öğretiyor, dini bilgiler veriyor. Çocuklarını bizlere emanet eden ailelerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu. »AA

Anahtar Kelimeler:
Binlerce öğrenci Eğitim Görüyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hisarcıklıoğlu Yozgat’ta
Hisarcıklıoğlu Yozgat’ta
Enerji üssü olacak
Enerji üssü olacak
Ata tohumu yaygınlaşmalı
Ata tohumu yaygınlaşmalı
istekleri gerçek oldu
istekleri gerçek oldu
FETÖ hükümlüleri yakalandı
FETÖ hükümlüleri yakalandı
Asayiş konuşuldu
Asayiş konuşuldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim