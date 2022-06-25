Başkan değişimi

Mevcut Başkan Emre Karataş'ın görev süresinin dolmasından dolayı MÜSİAD Yozgat Şube Başkanlığı görevine Diş Tabibi Barış Açıkgöz getirildi.

Açıkgöz, “MÜSİAD’ın misyonu, ulusal ve uluslararası düzeyde bağımsız ve bağlantısız hareket eden bir işadamları derneği olarak belirlenmiş ilke ve değerleri paylaşan üye sayısını artırmak, üyeleri arasındaki dayanışmayı geliştirmek ve kendi içinde sağladığı bu birlik ve beraberlik ruhuyla ülkemizin maddi ve manevi yönden gelişmesine katkıda bulunmaktır. Yozgat MÜSİAD ailesi, teveccühte bulunup zor ama bir o kadarda şerefli bir görevi bana tevdi etmenizden dolayı şahsim ve yeni ekibim adına teşekkür ederim. Bu bayrağı layıkıyla taşıma gayreti içinde olacağımızı bilmenizi isterim.” dedi.

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