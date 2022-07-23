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Başer, Boğazlıyan’da

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti Boğazlıyan İlçe Danışma Meclisi Toplantısına katıldı ve esnaf ziyaretinde bulundu.

23 Temmuz 2022 Cumartesi 02:11
Başer, Boğazlıyan’da

Belediye Düğün Salonu'ndaki toplantıda konuşan Başer, AK Parti'nin politikasının hizmet üretmek olduğunu söyledi.
AK Parti iktidarları döneminde Türkiye ve Yozgat'ın ekonomik ve sosyal anlamda kalkınmasını ve gelişmesini sürdürdüğünü ifade eden Başer, Yozgat'ın AK Parti iktidarıyla yatırıma ve hizmete kavuştuğunu belirtti.
Başer, her zaman halkın içinde, vatandaşın yanında olduklarını anlatarak, "Halkımızı birebir dinliyoruz, elimizden gelen gayreti göstermek adına taleplerini alıyoruz ve ilgili yerlerle görüşüp, taleplerin gereğini yapıyoruz." dedi.
2023 seçimlerinin Türkiye için önemine değinen Başer, "Boğazlıyanlı kardeşlerim vatanını, bayrağını seven insanlardır. Günü ve saati geldiğinde vatan düşmanlarını, Türkiye düşmanlarını, PKK'yı ve FETÖ'yü sandıkta hep beraber gömeceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.
Başer, toplantının ardından, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ve Boğazlıyan İlçe Başkanı Osman Düğenci ile esnaf ve kurum ziyaretlerinde bulundu. »AA

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