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Atamalar yapıldı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnameleri tamamlandı. 33 ile yeni başsavcı atanırken, 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri değişti.

21 Haziran 2022 Salı 02:11
Atamalar yapıldı

Buna göre Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Hasan Uçak Ordu Başsavcılığı görevine atanırken, yerine ise Siverek Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili atandı. 
AĞIR CEZADA DEĞİŞİM
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnameleri tamamlandı. 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri değişti. Buna göre Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Arif Hamdi Sazak Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevine atanırken, yerine ise Van Erciş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selçuk Akdoğan atandı. Haber Merkezi

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Atamalar Yapıldı
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