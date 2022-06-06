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Ara vermeden devam

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde, belediye tarafından yol yapım ve yenileme çalışmaları devam diyor.

06 Haziran 2022 Pazartesi 00:31
Ara vermeden devam

Belediye ekipleri, ilçenin ulaşım ağını geliştirmek ve yenilemek için ilçe genelinde yol yapım çalışmalarını ara vermenden sürdürüyor. İlçenin tüm mahallelerinde eş zamanlı sürdürülen çalışmalar kapsamında belediye ekipleri, sokakta yol ve kaldırım tamiratı, yol düzeltme, altyapı hazırlığı, kumlama ve temizleme, yol yapım çalışmaları ve tamirat işlemlerini gerçekleştiriyor. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, “Ekiplerimiz ilçemizin tüm mahallelerinde belirlenen program çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor. Yeni yapılan yolları, sokakları ve ulaşım ağı ile marka bir ilçe olacaktır. Yoğun ve özverili çalışmalarından dolayı emeği geçen personelimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Haber Merkezi

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