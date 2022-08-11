AK gençlikten aşure

Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen aşure dağıtımına AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı ve parti yönetim kurulu üyeleri katıldı.

AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir, “Dayanışma, beraberlik ve bereketin simgesi Aşure Gününde AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı ve parti yönetim kurulu üyelerimizle birlikte hemşehrilerimize Aşure ikramında bulunduk. Birlik ve beraberliğin simgesi olan aşure gününün tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Haktan niyaz ediyor tüm vatandaşlarımızın aşure gününü kutluyorum. Muharrem ayımız mübarek olsun.” dedi. »Haber Merkezi