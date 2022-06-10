26 sokak aynı anda

Sorgun Belediyesi tarafından başlatılan kilit parke, kaldırım, bordür çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İlçe merkezinde 26 sokakta aynı anda kilitli parke, kaldırım ve bordür çalışmalarında hızla ilerlediklerini belirten Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, "Amacımız ilçemizi daha modern bir görünüme kavuşturmaktır. Bu yönde başlattığımız çalışmamalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Yenimahalle, Yeşilöz, Karşıyaka, Aydınlıkevler, Güzelyurt ve Yenidoğan Mahallelerimizde ve aramızda kalsın 26 sokağımızda aynı anda kilit parke, kaldırım, bordür çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizin yol sıkıntılarını en aza indirmek için elimizden gelen en iyi çalışmayı sergileyeceğiz” diye konuştu.

Selma Şahin