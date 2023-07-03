Yaz mevsiminin gelmesiyle güneş gözlüklerine talep arttı. Güneş gözlüğü almak isteyen vatandaşlara önerilerde bulunan optisyenler, sahte güneş gözlüklerinin göz sağlığını olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Optisyenler, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belge verilmeyen satıcılardan güneş gözlüğü satın alınmaması gerektiğini belirtti. Sahte güneş gözlüklerinin göze fayda sağlamadığını, zarar verdiğini belirten optisyenler, marketlerde satılan gözlüklerden bile uzak durulması gerektiğini kaydetti.

“GÜVENİLİR GÖZLÜKÇÜLERDEN ALMAK LAZIM”

Yaz mevsiminin gelmesi ile güneş gözlüklerine ilgilinin arttığını kaydeden optisyenler, “Yaz aylarına girmemizle birlikte güneş gözlüklerine talep başladı. Gözlüklerde ilk önce İl Sağlık Müdürlüğünün ruhsatıyla açılan optisyen gözlükçülerden alınması gerekiyor. İşportadan alınan güneş gözlükleri sağlığa zararlı. O gözlükler göze fayda edeceği yerde zarar verecektir. Hemen etkisini göstermez ama UV ışınlarını geçirir, kırılganlık özellikleri farklıdır. Bu yüzden güneş gözlüklerini mutlaka güvenilir gözlükçülerden almak lazım. Göz, çok önemli bir şey, bir nevi dünya kapımız. Onun için güneş gözlüğü alırken de mutlaka bu işin ehli olan satıcılardan almamız lazım. Şu anda marketlerde bile güneş gözlüğü var bunlardan uzak durulması ve satılmaması lazım” diye konuştu. İHA/Haber Merkezi