Tahmini Okuma Süresi: dakika

Spor dünyasında heyecan dolu gelişmeler! Fenerbahçe'nin 30 milyon euro bedelle Real Madrid'e transfer olan genç yetenek Arda Güler, Globe Futbol Ödülleri 2023'ün Yükselen Oyuncusu kategorisinde aday gösterildi. Detaylar haberimizde...

Sezon başında gerçekleşen 30 milyon euro'luk transferle dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki futbolcu, maalesef sakatlıklar nedeniyle henüz beklediği şansı bulamadı. Ancak, Globe Futbol Ödülleri'nde Yükselen Oyuncusu kategorisine aday gösterilmesi, genç yeteneğin uluslararası alanda takdir gördüğünün bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. Gelişmeleri takip etmeye devam edin!