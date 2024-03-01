Genç Kart uygulaması, gençlerin sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli faydalanabileceği bir fırsat olarak Resmi Gazete'de duyuruldu. İşte Genç Kart hakkında detaylar:

GENÇ KART NEDİR VE KİMLER KULLANABİLİR?

Genç Kart, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bir kültür ve sanat projesidir. Bu kart sahipleri, Bakanlığa bağlı müze ve ören yerleri ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen sanat etkinliklerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlanabileceklerdir.

GENÇ KART NEREDEN ALINIR?

Genç Kart uygulamasından yararlanmak isteyen 18 yaşını doldurmuş gençler, başvurularını Kültür ve Turizm Bakanlığı üzerinden yapabileceklerdir. Başvuru süreci ve tarihleri henüz resmi olarak duyurulmamış olsa da, önümüzdeki günlerde başvuru detayları ile ilgili bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması beklenmektedir.

Bu yeni uygulama ile gençler, kültür ve sanat etkinliklerine daha kolay erişebilecekler ve bu alanlardaki deneyimlerini artırabileceklerdir.