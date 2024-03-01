Merkez Bankası'nın Mayıs ayından bu yana 8 kez üst üste Para Politikası Faizini (PPK) artırmasının ardından mevduat faizleri de hızla yükselişe geçti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizlerini Ocak ayına kadar yüzde 45 seviyesine yükseltmiş ve ardından şubat ayında sabit tutma kararı almıştı. Bu süreçte bankalara verilen örtülü faiz talimatlarıyla TL mevduat faizleri, son yılların en yüksek seviyelerine ulaştı.

BANKALARIN FAİZ GETİRİSİ REKABETÇİ SEVİYELERDE

Birçok banka, TCMB'nin belirlediği TL dönüşüm hedeflerini karşılamak için Kredili Mevduat Hesapları'na yüzde 50'yi aşan faiz teklifleri sunmaya başladı. Standart TL mevduat hesaplarında ise 32 günlük faiz oranları yüzde 49'a kadar çıktı.

YATIRIMCILAR ARASINDA KAFA KARIŞIKLIĞI

TL mevduat faizlerindeki bu artışlar, elinde TL bulunduran yatırımcılar arasında birikimlerini nasıl değerlendirecekleri konusunda kafa karışıklığına neden oldu.

MEVDUAT FAİZLERİ ASGARİ ÜCRETLE YARIŞIYOR

Mevduat faizlerindeki yükselişle birlikte, 400 bin liralık TL mevduatının aylık faiz getirisi neredeyse asgari ücrete denk düşmeye başladı. Faiz oranları konusunda rekabet eden bankaların 32 günlük vade için sunduğu faiz getirileri dikkat çekiyor. İşte bankaların 400 bin TL'ye verdiği 32 günlük vade ile faiz getirileri:

ODEA BANK: %49 faizle 16.311 TL

AKBANK: %49 faizle 16.324 TL

ANADOLUBANK: %47 faizle 15.658 TL

TEB: %45 faizle 14.991 TL

ING BANK: %45 faizle 14.991 TL

ON PLUS: %48 faizle 15.991 TL

YAPI KREDİ: %42 faizle 13.992 TL

GARANTİ BBVA: %42 faizle 13.992 TL

Yüksek faiz oranlarıyla birlikte, mevduat sahipleri bu dönemde kararlarını dikkatlice gözden geçirmekte fayda görüyorlar.