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Gazze'deki Al Ahli Arab Hastanesi'ne yapılan hava saldırısı, dünya çapında yankı bulmaya devam ederken, Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, İsrail'in bu eylemini "devlet terörü" olarak nitelendirdi ve saldırıyı en sert biçimde kınadı.

Başkan Aydoğmuş, "Gazze'de bir hastaneyi bombalayarak 500 masum insanın hayatını kaybetmesine neden olan İsrail, insanlık suçu işlemektedir. Bunun adı savaş suçudur, katliamdır, açık ve net bir devlet terörüdür. Bu vahşet, uluslararası hukuka ve insanlığa yapılmış bir saldırıdır” dedi.



Aydoğmuş, sözlerine şöyle devam etti: "Filistinli kardeşlerimizin acılarını yüreğimizde hissediyoruz ve onların özgürlük mücadelesinde son nefesimize kadar yanlarında olacağımızı belirtmek istiyoruz. Bu, siyaset üstü bir mesele, insanlık meselesidir. Tarih, bugünlerde nerede durduğumuzu unutmayacak. Birileri kendi çıkarları için sessiz kalabilir, ama biz insanlık adına sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Tüm dünya toplumunu, bu zulme karşı tek yürek olmaya çağırıyorum. İnsanlık onurunun ayaklar altına alındığı bu dönemde, vicdanın ve adaletin sesi olmak hepimizin görevidir. Gelecek Partisi olarak, Filistinli kardeşlerimizin yanında durmayı sürdüreceğiz ve bu adaletsizliğin son bulması için uluslararası camiada gerekli adımları atmaya teşvik edeceğiz." (Haber Merkezi)