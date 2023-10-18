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Artan akaryakıt fiyatlarının ardından önemli bir gelişme yaşandı. Motorinin litre fiyatı 40 lirayı aşarken Türkiye'de dizel bir araca LPG montajı yapılarak tarih yazıldı. Bu önemli adım, akaryakıt tüketim maliyetlerini düşüren bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Dünya genelinde yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler, petrol fiyatlarının dalgalanmasına neden oluyor. Özellikle İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar, brent petrolün varil fiyatını 90 doların üzerine çıkardı. Motorine yapılan son zamla birlikte litre fiyatı da 40 lirayı aştı.

DİZEL ARAÇ SAHİPLERİNİ SEVİNDİRECEK GELİŞME

Dizel araç sahiplerini sevindirecek olan gelişme ise Türkiye'de ilk kez gerçekleşti. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir dizel araca LPG montajı yapıldı ve bu işlemle en az yüzde 35 tasarruf sağlandığı belirtildi. Montajı gerçekleştiren uzmanlar, LPG montajının verimli olmadığını düşel araç sürücüleri tarafından sıklıkla tercih edilmediğini ifade ettiler.

1 OCAK'TA AKARYAKIT FİYATLARI NE KADARDI?

1 Ocak 2023'te akaryakıt fiyatları 19 ile 22 TL arasında değişiyordu. Ancak son 10 ay içerisinde akaryakıt fiyatları neredeyse yüzde 100'lük bir artış gösterdi. Yılın başında Ankara'da motorin ortalama fiyatı 22 lira 20 kuruş iken benzinin litre fiyatı 19 lira 66 kuruştu. Ayrıca, otogaz (LPG) litre fiyatı 10 lira 88 kuruş olarak satılıyordu. Bu fiyat artışları, araç sahiplerini alternatif yakıt çözümlerine yönlendirmeye ve tasarruf sağlamaya teşvik ediyor.