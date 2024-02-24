Gaziantep’ten Yozgat’a bandrolsüz kaçak sigara ve alkol getirileceği hakkında bilgi edinen Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçerek kaçakçılığa müsaade etmedi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Boğazlıyan karayolunda şehirlerarası yolcu otobüsüne düzenlenen operasyonda, araç içerisinde yolcu olarak bulunan (M.H) isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına aldı.

Şüpheli şahsın üzerinde ve bagajında yapılan arama yapan ekipler, bin 20 paket bandrolsüz kaçak sigara, 6 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, “Her türlü kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Gaziantep ilinden Yozgat iline bandrolsüz kaçak sigara ve alkol getirileceği hakkında edinilen bilgiler doğrultusunda; Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Yozgat-Boğazlıyan ilçesi karayolunda şehirlerarası yolcu otobüsüne düzenlenen operasyonda; Araç içerisinde yolcu olarak bulunan (M.H) isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahsın üzerinde ve bagajında yapılan arama neticesinde; Bin 20 paket bandrolsüz kaçak sigara, 6 litre kaçak alkol ele geçirilmiştir. Komutanlığımızca kaçak sigara ve alkol malzemelerine el konulurken; Olay ile ilgili (M.H.) isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlemler devam etmektedir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak her türlü kaçakçılıkla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.