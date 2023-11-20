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Galler ile Türkiye arasındaki UEFA EURO 2024 Elemeleri D Grubu maçı heyecanı dorukta! Türkiye A Milli Takımı, Almanya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılma umuduyla liderlik mücadelesi verecek. İşte Galler Türkiye maçıyla ilgili detaylar...

GALLER TÜRKİYE MAÇI DETAYLARI:

Galler Türkiye maçı yarın, 21 Kasım Salı günü saat 22:45'te Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak. Maçın canlı yayını TRT 1 kanalında gerçekleştirilecek. Galler Türkiye maçı, şifresiz olarak ekrana gelecek, futbolseverler heyecanı evlerinden takip edebilecekler. Türkiye, Galler karşısında liderlik koltuğunu koruyarak gruptan çıkmayı hedefliyor. Son maç öncesinde 16 puanla lider durumda bulunan Milli Takım, sahasında Ermenistan'ı konuk edecek Hırvatistan'ın önünde yer alıyor. Galler ise 11 puanla 3. sırada bulunuyor. Türkiye, Galler karşısında alacağı puan veya puanlarla, Hırvatistan'ın maç sonucuna bakılmaksızın grubu lider tamamlamayı garantileyebilecek. Grup ikinciliği için ise Hırvatistan ve Galler arasındaki çekişme devam ediyor.

MUHTEMEL 11'LER:

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper.

Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Willams, Morrell, Ampadu, Ramsey, Wilson, James, Johnson.