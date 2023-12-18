UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi, bugün Türkiye Saati ile 15:00'te gerçekleştirilecek. Futbolseverler, bu heyecan dolu anları UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden ve EXXEN platformundan canlı olarak takip edebilecekler.

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GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri netlik kazandı. İşte sarı-kırmızılı ekibin karşılaşabileceği takımlar:

Freiburg (Almanya)

Marsilya (Fransa)

Toulouse (Fransa)

Rennes (Fransa)

Bozok müsabakalara 19 ve 20 Aralık’ta başlayacak! Bozok müsabakalara 19 ve 20 Aralık’ta başlayacak!

Sparta Prag (Çekya)

Sporting (Portekiz)

Roma (İtalya)

Karabağ (Azerbaycan)

Kaynak: Haber Merkezi