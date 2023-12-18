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UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi, bugün Türkiye Saati ile 15:00'te gerçekleştirilecek. Futbolseverler, bu heyecan dolu anları UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden ve EXXEN platformundan canlı olarak takip edebilecekler.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri netlik kazandı. İşte sarı-kırmızılı ekibin karşılaşabileceği takımlar:

Freiburg (Almanya)

Marsilya (Fransa)

Toulouse (Fransa)

Rennes (Fransa)

Sparta Prag (Çekya)

Sporting (Portekiz)

Roma (İtalya)

Karabağ (Azerbaycan)