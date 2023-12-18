UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi, bugün Türkiye Saati ile 15:00'te gerçekleştirilecek. Futbolseverler, bu heyecan dolu anları UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden ve EXXEN platformundan canlı olarak takip edebilecekler.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri netlik kazandı. İşte sarı-kırmızılı ekibin karşılaşabileceği takımlar:
Freiburg (Almanya)
Marsilya (Fransa)
Toulouse (Fransa)
Rennes (Fransa)
Sparta Prag (Çekya)
Sporting (Portekiz)
Roma (İtalya)
Karabağ (Azerbaycan)Kaynak: Haber Merkezi