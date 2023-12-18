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Avrupa Wushu Kung-Fu Federasyonu tarafından 14-17 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Avrupa Wushu Kung-Fu Şampiyonası 19 ülkeden 600 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Büyükçekmece Gazenfer Bilge Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalar büyük heyecana sahne olurken, şampiyonaya Akdağmadeni Belediyesi Spor Kulübü sporcularında Rabia Karadaş damga vurdu.

BAŞKAN YALÇIN’DAN TEBRİK

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Avrupa Şampiyonasından şampiyonluk ile dönen Rabia Karadaş’ı tebrik etti. Başkan Yalçın, “14-17 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Avrupa Wushu Kung-Fu Şampiyonası’nda tüm rakiplerini yenerek Avrupa Şampiyonu olan Akdağmadeni Belediyesi Spor Kulübü Sporcularımızdan Rabia Karadaş ve Milli Takım Antrenörümüz Tayfun Öztürk hocamızı tebrik ediyor, belediyemize ve ilçemize yaşattıkları bu gurur için teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle Akdağmadeni Belediyesi olarak spora ve sporcularımıza verdiğimiz desteğin güzel sonuçlarını almanın haklı gururunu yaşamaktayız. İlçemizin gururu Rabia Karadaş ve kıymetli Antrenörümüz Tayfun Öztürk ile birlikte tüm sporcularımızın destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

“ÇALIŞMAYA DEVAM”

Akdağmadeni Belediyesi Spor Kulübü Milli Takım Antrenörü Tayfun Öztürk ise, “Akdağmadeni Belediyesi Spor Kulübü sporcularımızdan Rabia Karadaş, Avrupa Şampiyonasında ülkemizi, ilçemizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil etti. Sporcumuza göstermiş olduğu performans için teşekkür ediyorum. Şimdi önümüzde yeni bir hedef var. Dünya Şampiyonasında da tıpkı Avrupa Şampiyonasında olduğu gibi madalya kazanarak ülkemizi, ilçemizi ve kulübümüzü bir kez daha gururlandırmak istiyoruz. Bunun içinde çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Bizlere her zaman maddi ve manevi destek veren Belediye Başkanımız Nezih Yalçın’a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.