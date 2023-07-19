Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar anısına Yerköy Şehit Aileleri Derneği’nce futbol turnuvası düzenlendi. Futbol turnuvası saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okumasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dualar edildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar’ın isminin verildiği Yerköy İlçe Stadyumunda eski hakemlerden Serhat Alper’in yönettiği dostluk maçının başlama vuruşunu Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar’ın babası Mustafa Dündar yaptı. İlk olarak minik kategorisinde düzenlenen futbol turnuvası daha sonra uzun yıllar futbol oynamış veteranların dostluk maçı ile tamamlandı. Genç nesillerin spora teşvik edilmesi ve sporun dayanışma gücünün gösterilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar’ın babası Mustafa Dündar oğlumun adının yaşatılması amacıyla düzenlenen bu organizasyondan dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti.

Organizeyi düzenleyen Yerköy Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Kepir ise, “Muharrem Efendi Dündar kardeşimiz uzun yıllar ilçemizde futbol oynadı. Geçtiğimiz yıl elim bir trafik kazası sonrası şehit oldu. Şehidimizi unutmamak ve isminin yaşatılması amacıyla böyle bir organizasyon düzenlendik.” dedi. İHA