Milletvekili Abdulkadir Akgül, Kitap Fuarında stant açan kitapçılar ve kitapseverler ile bir araya geldi.

Fuar ziyareti sonrasında açıklamada bulunan Milletvekili Akgül, “Kitap insanın kendisini inşa edebilme sanatıdır. Bu yıl 2’ncisi düzenlenen Sorgun Kitap Fuarını ziyaret ederek; stant açan kitapçılarımız ve kitapseverlerimizle bir araya geldik. ‘Oku, düşün, uygula, neticelendir.’ diyerek gençlerimize yol gösteren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye yüzyılı hedefine ilerliyoruz” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan