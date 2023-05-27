Türkiye’de 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimler sonrasında cumhurbaşkanlığı seçimi 2’nci tura kaldı. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Yozgatlı vatandaşlar da cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanacak.

TEKRAR SEÇİM

14 Mayıs’ta yapılan seçimler sonucunda seçim üstünlüğü sağlanamamış ve seçim 2’nci tura kalmıştı.

2’nci tura kalan seçimler için Yozgatlılar sandığa giderek oylarını kullanacaklar. Yeniden seçime giden vatandaşların kararı yeni cumhurbaşkanını belirleyecek.

2. Tur Cumhurbaşkanı Seçimini yapmak için sandığa giden Yozgatlı vatandaşlar 08.00’de oy kullanmaya başlayıp 17.00'ye kadar oy verebilecek.

5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için Yozgatlı vatandaşlar sandık başına gidip vatandaşlık görevini yerine getirecek.

2. Tur Cumhurbaşkanı Seçimi için Yozgat’ta Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy pusulasındaki yerlerini aldı.

Yozgatlı vatandaşlar Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında seçim yaparak oylarını kullanacaklar. Melike Aslı Arslan