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Son dönemde tarihinde görülmemiş bir yükseliş yaşayan altın, akşam saatlerinde yaşanan ters rüzgarla birlikte gram altında yüzde 2.22'lik bir değer kaybına uğradı. Federal Rezerv Başkanı Powell'ın cuma günü yaptığı açıklamalar, Fed'in para politikasındaki sıkılaşmanın tamamlandığı beklentilerini artırdı ve altın fiyatlarındaki yükselişin hızını kesti.

Powell, ekonominin gereğinden fazla yavaşlatılmasının riski ile faiz oranlarını enflasyonu kontrol altına alacak kadar yükseltmemenin riski arasında daha dengeli bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti. Bu açıklamalar, altın piyasasında belirgin bir etki yarattı.

4 Aralık Pazartesi günü, altında beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Altın, dünya genelindeki ekonomik belirsizliklere rağmen rekor seviyelere ulaşmıştı, ancak bu gelişmeyle birlikte gram altının alış fiyatı bin 899 TL'den bin 881 TL'ye düşerken, satış fiyatı bin 916 TL'den bin 882 TL'ye geriledi.

ALTININ GÜNCEL DURUMU VE FİYATLARI

Bu düşüşün ardından gram altın alış fiyatı bin 881 TL, satış fiyatı ise bin 882 TL olarak kaydedildi. Altın Konseyi tarafından yapılan ankete göre, tüm merkez bankalarının yüzde 24'ü önümüzdeki 12 ay içinde altın rezervlerini artırmayı planlıyor.

UZMAN YORUMLARI VE FİNANS DÜNYASINDAN GELİŞMELER

Dünya genelindeki en büyük kripto para Bitcoin ve altın fiyatları yeni haftaya güçlü bir yükselişle başladı. JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, New York Times DealBook Zirvesi'nde yaptığı konuşmada enflasyon ve yüksek faiz ortamına dair endişelerini dile getirirken, altın destekçisi Peter Schiff, altının önündeki engelleri aştığını belirtti.

ALTIN VE BİTCOİN KARŞILAŞTIRMASI

Bitcoin'in gelecekte fiziki altının fiyatını geçeceği öne sürülen bir görüş var. Blockstream CEO'su Adam Back'e göre, Bitcoin'in dijital altın olgusu, önümüzdeki dört yılda bir gerçekleşen blok ödülü yarılanması döngüsü içinde, er ya da geç fiziki altının fiyatını geçecek.

Back, Bitcoin'in altının kısmi bir ikamesi haline gelebileceğini ve bu durumun piyasa değeri geçişlerine yol açabileceğini ifade etti. Ancak, bu geçişin gerçekleşmesi için Bitcoin'in fiyatının yaklaşık 700 bin dolara ulaşması gerektiğini tahmin etti.

Finans dünyasında yaşanan bu gelişmeler, altın ve diğer değerli metallerle ilgilenen yatırımcılar arasında büyük bir tartışma konusu haline geldi. Uzmanlar, gelecekteki ekonomik belirsizliklerin altın ve diğer değerli metallerin fiyatlarını nasıl etkileyebileceği konusunda dikkatli bir şekilde gözlem yapmaya devam ediyor.