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Genel Başkanı Taşçı ziyarette, Gönül Davamız “Gazze”, Filistin, Gazze, Kudüs Ülke olarak tek yürek olduklarını söyledi.

Başkan Taşçı yaptığı açıklamada, “DivaSen Genel Merkezi olarak, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Fead Mustafa'yı Büyükelçilik konutunda ziyaret ettik.Genel merkez yönetimi olarak Filistin'in yanında olduğumuzu, gönül bağlılığımızı dile getirip, Gazze'deki Şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okuduk.Rabbim dergahında kabul etsin İnşallah.Bizlere göstermiş olduğu ilgi ve alakalarından ötürü kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.