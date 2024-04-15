Kırıkkale'de otomobilin yaya ve park halindeki dorseye çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Ş.Ç.O. (31) idaresindeki 34 FMG 570 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu Yukarımahmutlar köyü girişinde önce yol kenarında bekleyen yayaya, ardından park halindeki tır dorsesine çarptı.

Otomobilde bulunan S.B. (31) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan sürücü ile yaya G.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

G.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.