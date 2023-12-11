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Tokat’ta minibüsün kamyona çarpışması sonucu meydanda gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden 3 kişi memleketleri Sivas’ta son yolculuklarına uğurlandı.

Edinilen bilgilere göre kaza geçtiğimiz günlerde Tokat-Sivas karayolu Yatmış köyü mevkiinde meydana geldi. Ahmet Özkul’un kullandığı 58 AAE 502 plakalı minibüs, aynı istikamette giden K.D. (63) idaresindeki 58 YC 344 plakalı şeker pancarı yüklü kamyona arkadan çarptı. Kaza da sürücü Ahmet Özkul ile minibüsün içerisinde bulunan Arif Karamemiş (41), Mustafa Enes Yiğit (21), Kürşat Şahin (40) ve Ali Karakuş hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 5 kişiden 3’ünün cenazeleri memleketleri Sivas’a getirildi. Cenazeleri Sivas’a getirilen Kürşat Şahin ve Mustafa Enes Yiğit için kent merkezine bulunan Ayyıldız Caminde cenaze namazı düzenlendi. Namaza bazı protokol üyelerinin yanı sıra ölenlerin yakınları ve sevenleri katıldı. Cenaze namazının arından ölenlerin naaşı Yukarı Tekke Sıra Mezarlığına defnedildi. Arif Karamemiş’in cenazesi ise Yıldızeli ilçesinde defnedildiği öğrenildi.