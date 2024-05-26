Bakırköy’de sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç, orta refüje çarparak takla attı. Kazada yaralan 1’i ağır 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bakırköy Rauf Orbay Caddesi Sirkeci istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 06 AEM 430 plakalı araç sürücüsünün kontrolünden çıktı. Araç cadde üzerinde bulunan orta refüje çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 1’i ağır 3 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Araçta ise büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik bir süre polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.