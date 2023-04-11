Parkinson hastalığının beyinde dopamin üreten hücrelerin bozulması sonucu ortaya çıktığını kaydeden Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan, erken teşhis ve doğru tedavinin önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak gerektiğinin altını çizdi.

Parkinson hastalığının belirtileri hakkında da konuşan Başhekim Kozan, “Hareketlerin ve adımların yavaşlaması, vücudun öne eğik duruşu, istirahat tremoru (kontrol edilemez titreme), mimiklerin azalması ve cildin yağlı olması gibi durumların hastalığın en önemli belirtileri arasındadır” dedi.

“HAREKETLERİN YAVAŞLAMASI DİKKAT EDİN”

Parkinson hastalığı hakkında konuşan Kozan, “Parkinson hastalığı, nörolojide özellikle önem arz eden klinik olarak tanısı konulabilecek bir hastalıktır. Beynin bazal ganglion bölgesindeki (beynin orta bölümünün derinliklerinde yer alan beyin bölgesi) duygusal tepkilerin kontrolünde rol oynayan ve beyne sinyaller ileten kimyasal bir madde olan dopamin maddesinin yetersizliğine bağlı gelişen hipokinetik (hareketlerin yavaşlaması) bir hastalıktır” şeklinde konuştu.

Bu hastalığın erken tanısının oldukça önemli olduğunu vurgulayan Kozan, “Çünkü tedaviye ne kadar erken başlayabilirsek, hastamızın günlük yaşamı da o kadar normale ve o kadar rahat hareket edebilir hale geliyor. Yani özellikle dinlenirken kolunda, bacağında ya da vücudunun başka bir bölümünde titreme varsa, hareketleri yavaşlamışsa örneğin daha küçük harflerle yazmaya başlamışsa veya daha yavaş yürüyorsa ya da vücudunda katılıklar varsa o zaman Parkinson hastalığından şüphelenerek, mutlaka nöroloji bölümüne başvurması gerekiyor.” Melike Aslı Arslan