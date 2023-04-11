Tarçın hakkında açıklamada bulunan Yenice Baharat sahibi Mustafa Yenice, tatlandırmak amacıyla da kullanılan tarçının faydalarını saydı.

Tarçın’ın Ramazan ayında özellikle şerbetleri tatlandırmak amacı ile kullanıldığını söyleyen Yenice Baharat sahibi Yenice, özellikle şeker problemi olanlar için vazgeçilmez olduğunu bildirdi.

“SAYMAKLA BİTMİYOR”

Türk mutfağında sıklıkla kullanılan tarçının, lezzetiyle ünlenmiş olmasına karşın faydalarının ise yeterince bilinmediğini söyleyen Yenice, “Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar ve özellikle de diyabet üzerindeki faydalarının keşfedilmesinin de etkisiyle tarçın, sağlığına önem verenler tarafından daha sık tercih edilmeye başlamıştır. Özellikle çubuk tarçının faydaları pek çok platformda diyabet hastaları üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle ön plana çıkmaktadır. Buna ek olarak kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi, beyin ve sinir sistemine ilişkin hastalıklardan koruması, kanserden koruması gibi pek çok olumlu etkiyi de beraberinde getirir” dedi.

“BAŞ AĞRISINI GİDERİYOR”

Şekerin yerini alabiliyor olması nedeniyle vatandaşların çok tercih ettiğini belirten Yenice, “Ramazan da iftarda yemeği fazla kaçıran vatandaş rahatlamak için toz tarçın ve çubuk tarçını tercih ediyor. Şekeri olan vatandaşlar da önlem için çok tercih ediyor. Kabuk tarçını suyun, çayın içine katarak kullanırken toz tarçını yoğurdun içine katarak kullanıyorlar. Vatandaşların tercih etmesinin sebebi ise şekerin yerini alabiliyor olması. Kan sulandırıcı özelliği ile şekeri dengeliyor, baş ağrısını gideriyor” şeklinde konuştu.

FARKLI KULLANIMA DİKKAT

Tarçın kullanımına dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken Yenice, şu şekilde devam etti; “Halk arasında diyete girmenin başlangıcı limonlu su içine tarçın atmakla başlıyor. Ramazan’da tatlı tüketimi çoğalmasından çaydan şekeri kesmek isteyenlerin ise baş tacı olan tarçın, çay içine atılıp bir süre bekletilmesi ile şeker tadı vermesiyle beraber zehirli maddeleri ayıklamaya yardımcı. Tarçın günlük kullanımını 1-2 adet olarak öneriyoruz. Yaş zencefille kullanılabilir bir diyet ürünü olarak bilinir ancak farklı karışımlar ile tüketilmesinde alerjiye sebep verebileceğinden doktor görüşmesi öneriyoruz.”

“SAĞLIK İÇİN KULLANIN”

Tarçının diyet için değil sağlık için kullanılması gerektiğini belirten Yenice, “Zayıflama ilacı olarak değil sağlığa faydalı ürün olarak satışa sunuyoruz. Tarçını şeker hastalığı için verdiğimizde içinde; mahlep, çörek otu, üzüm çekirdeği ve tarçın bulunuyor. Bu ürünler başlı başına şeker hastalığına faydalı ürünler bunla beraber karaciğere iyi gelerek sindirimi kolaylaştırır ve zayıflamaya yardımcıdır. Etkisi kişiden kişiye göre değişim gösterir” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan