Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, ilk kez Fatih Karahan başkanlığında toplanıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, ilk kez Başkan Fatih Karahan yönetiminde bir araya geldi.

Merkez Bankası'nın faiz kararı, saat 14.00'te kamuoyuna duyurulacak. Yılın ikinci faiz kararı da aynı saatte açıklanacak.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), yeni Başkan Fatih Karahan liderliğinde ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Yılın ikinci faiz kararı da bu toplantıda alınacak ve saat 14.00'te kamuoyuna duyurulacak.

Geçen ayki PPK toplantısında alınan kararla politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e yükseltilmişti.

Merakla beklenen bu toplantıda, ekonomik gelişmeler doğrultusunda alınacak faiz kararıyla ilgili önemli bilgiler ortaya çıkabilir.