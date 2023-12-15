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İŞKUR, trafik sıkıntısı yaşamadan asgari ücretin üzerinde gelir elde etmek isteyenlere çeşitli fırsatlar sunuyor ve ilanlarına yoğun başvurular almaya devam ediyor.

İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR), 2023 yılında milyonlarca kişiyi iş sahibi yaparak işsizlikle mücadelede önemli bir rol oynuyor. İŞKUR, özellikle evden çalışma isteğinde olanlara yönelik özel ilanlarla dikkat çekiyor.

İŞKUR'un ilanları, evden çalışmak isteyen işverenlerle uzak mesafelerden işyerine gitmek istemeyen çalışanları bir araya getiriyor. İnternet üzerinden satış yapan firmaların artan eleman ihtiyacını karşılamak üzere verilen paketleme elemanı ilanları, evden çalışarak gelir elde etmek isteyenler için asgari ücretin ötesinde bir kazanç fırsatı sunuyor. Başvuru şartları ise şu şekilde:

Ev hanımları, emekliler ve evden çalışmak isteyenler, günlük işe gidip gelme zahmetine katlanmak istemiyor. İŞKUR, bu kişilere evden çalışma imkanı sağlayarak gelir elde etmelerine olanak tanıyor. Evden paketleme işinde çalışanlar, aylık 14 bin TL'ye kadar para kazanarak asgari ücretin üzerine çıkabiliyorlar.

ARTAN TALEP VE FİRMA İHTİYACI

İnternetin evlerde yaygınlaşmasıyla birlikte evden çalışanlara olan talep artıyor. İŞKUR'un resmi internet sitesinde bu tür ilanların sayısında önemli bir artış gözlemleniyor. İlanlara başvurular, İŞKUR aracılığıyla alınıyor. Esnek çalışma saatleri ve evden çalışma imkanı sunan firmaların ilanlarına, İŞKUR'un resmi internet sitesinden kolayca ulaşılabiliyor.

DOLANDIRICILARA KARŞI DİKKAT

Uzmanlar, evden çalışma ve paketleme elemanı fırsatlarının birçok internet sitesinde yer aldığını belirtiyor ve bu ilanların birçoğunun dolandırıcılar tarafından yayımlandığını vurguluyor. Evden çalışmak isteyenlerin güvenilir kaynaklara yönelmeleri ve başvurularını İŞKUR'un resmi internet sitesinden yapmaları önemle öneriliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI VE İŞ İLANLARI

İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayınlanan ilanların başvuru şartları özenle belirtiliyor. Başvuruda bulunmadan önce, ilanın gerekliliklerini öğrenmek için resmi siteyi ziyaret etmek önemlidir. Başvuru yapabilmek için öncelikle İŞKUR'a kayıt olunmalı, ardından kişisel ve iş bilgileri doldurularak başvuru gerçekleştirilmelidir.

EVDEN ÇALIŞMA İMKANLARINA ULAŞMAK

Evden çalışma imkanı sunan işleri aramak için İŞKUR'un iş ilanları sayfasını kullanabilirsiniz. İş arama butonuna "evde paketleme" yazarak uygun ilanları bulabilir ve başvuru şartlarını detaylarıyla inceleyebilirsiniz.