Kırmızı et fiyatlarında dramatik bir artış yaşanıyor. İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, son 40 günde et fiyatlarının 60 lira birden yükseldiğini belirtti.

Bu artışla birlikte Et ve Süt Kurumu, ithalat yoluna gitti. Ancak kesim fiyatlarının yükselmesiyle birlikte, etin kilogram fiyatına 20 lira daha zam yapıldı.

Tüfekçi, yılbaşında karkas etin kilogram fiyatının ortalama 250 ila 260 lira arasında olduğunu ancak son zamla birlikte kuzu karkas etin kilosunun 410 liraya kadar çıktığını ifade etti.

Dana karkas etinin geçen yıl ocak ayında kilogramı 130 lira iken, bugün 310 liraya kadar yükseldiğini dile getiren Tüfekçi, ayrıca yurt dışından önümüzdeki haftalarda daha fazla büyükbaş hayvanın geleceğini belirtti.

Yozgat'ta ise kemiksiz dana eti 400 lira, kemikli kuzu eti ise 380 liradan satışa sunuluyor. Bu fiyatlar, tüketicilerin bütçesini oldukça zorluyor.