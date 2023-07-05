Eskişehirspor ile anlaştı

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek olan Eskişehirspor’un yeni teknik direktörü belli oldu.

Siyah-kırmızılılar takımın başına İbrahim Baş’ı getirdi ve 1 yıllık sözleşme imzalandı. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri Basın Toplantı Odası'nda Teknik Direktör İbrahim Baş için imza töreni düzenlendi. İmza törenine Eskişehirspor Kulüp Başkanı Erkan Koca, yönetim kurulu üyeleri ve İbrahim Baş katıldı.



3 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Teknik direktörlük kariyerine Turgutluspor’un alt yaş kategori takımlarında başlayan İbrahim Baş, sırasıyla Iğdır Arasspor, Artvin Hopaspor, Yozgatspor 1959, İçel İdman Yurdu, Cizrespor, Yalovaspor ve Doğubayazıt FK’da görev yaptı. Tecrübeli teknik direktör, 2017-2018 sezonunda Artvin Hopaspor’u ve 2018-2019 sezonunda Yozgatspor’u, 2019-2020 sezonda da İçel İdman Yurdu’nu TFF 3. Lig’e çıkarma başarısı göstererek şampiyonluk sevinci yaşadı. Haber Merkezi/İHA