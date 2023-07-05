Toplantıda, havaların ısınmasıyla birlikte yangın riskinin arttığı yaz mevsiminde, olası orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmaların ele alındı.

Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında yapılan toplantıya ilgili kurum müdürleri katılım sağladı.

“Yozgat’ın sevdalıları ve Yozgat’a sevdalı olarak yaptığınız pikniklerde tedbirli olalım” diyerek toplantı sonrası bir açıklama yapan Vali Ziya Polat, bazı yasaklama kararları aldıklarını 15 Eylül’e kadar 20.00’dan itibaren Yozgat genelinde bulunan ormanlık alanlarda mangal yakılmasının yasaklandığını kaydetti.

Emniyet, jandarma, zabıta, orman müdürlüğünden bir ekip oluşturduklarını söyleyen Vali Polat, ekibin özellikle hafta sonu sahada olacağını duyurdu.

Polat, ekiplerin kurallara ve alınan kararlara uymayan vatandaşları uyaracaklarını bildirdi.

Alınan kararların cezai anlamda değil doğa sevgisi anlamında olduğunu vurgulayan Polat, alınan kararların detaylarını ise ilerleyen zamanda açıklayacaklarını dile getirdi.

“ÇAMLIĞA SAHİP ÇIKALIM”

Yozgat’taki güzelliklerin kıymetini bilmek gerektiğini aktaran Polat, “Haziran ayı bereketli geçti. Yağmurun bol olduğu yavaş yavaş bir haftadır güneşi görmeye başladık. Geçtiğimiz yıl haziran ayında orman yangınla ile mücadele konusunda toplantı yapmıştık. Özellikle Çamlık, Akdağmadeni Ormanları bölgesinde tedbirler ile ilgili toplantı yaptık. Bazı yasaklama kararları aldık 15 Eylül’e kadar akşam 08.00 itibari ile Çamlıkta mangal yakılmasını yasakladık. Gündüz saatlerinde herhangi bir sıkıntı yok ama akşam saatlerinde 20.00’den 07.00’e kadar mangal yakmayı yasakladık. İlimiz genelinde ki bütün ormanlık alanlarında giriş çıkışları yasakladık. Özellikle çamlık bölgemiz ve Akdağmadeni ormanlar bölgesinde Çamlıkta belediyeye ve Orman İşletme Müdürlüğümüzün itfaiyelerini gece gündüz nöbetçi bıraktık ayrıca İl Emniyet Müdürlüğüne ait tomayı da polis okulunun bahçesinde yedek kuvvet olarak bekletiyoruz. Çamlık bu şehrin en önemli markasıdır. Çamlık’ı korumak sadece bizim değil hepimizin görevidir. Bütün hemşehrilerimizden ve misafirlerimizden Çamlığa sahip çıkmalarını istiyoruz. Yaygı ateşi yakmak zaten yasak ormanın tabanında ateş yakılması kanuna göre yasak. Lütfen dikkatli olalım. İlimizde ki güzelliğin kıymetin değerini bilelim. Çamlık bu şehri güzelleştiren, bu şehre özellik veren en önemli yerdir. Onun için sadece kurumlarımızın aldığı tedbirlerle değil milletin bir ferdi olarak Yozgat’ın sevdalıları ve Yozgat’a sevdalı olarak yaptığınız pikniklerde tedbirli olalım. Sabahları spor yapan, akşamları gezen arkadaşlarımız herhangi bir şey olduğu zaman 112’yi aramasını istiyoruz. Bizim orada vatandaşlarımız yürüyüş yapıyorlar onlar da bize destek oluyorlar. Motorcu ekiplerimiz destek oluyorlar. Emniyet, jandarma, zabıta, orman müdürlüğünden bir ekip oluşturduk hepsinin beraber olan ekip özellikle hafta sonu sahada olacaklar. Kurallara ve alınan kararlara uymayanlara arkadaşlarımızı uyaracaklar. Bu işin cezai anlamda değil doğa sevgisi anlamında çamlığa sahip çıkmamız anlamında bu işleri yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Tüm hemşehrilerimizden doğaya sahip çıkmalarını rica ediyorum. Sadece Çamlık değil Akdağmadeni ormanlarımız, Çayıralan ormanlarımız var doğamız var hayvanlarımız var hep birlikte bu doğaya sahip çıkmamızı düşünüyorum. İnşallah kazasız belasız yangınsız bir sezon olur” diye konuştu. Alpaslan Demir