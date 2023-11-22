Eski başhekim intihar etti

Olay Çiçekdağı’na bağlı Demirli Köyü’nde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre bir dönem Çiçekdağı Devlet Hastanesi Başhekimliği yapan Dr. İsmail Alkan (30), yaklaşık 2 yıl önce görevinden ayrılarak Konya’ya tayin olmuştu.
Bir süre önce eşinden ayrıldığı ve ailevi problemler yaşadığı öne sürülen Alkan, Demirli Köyü’ndeki dedesinin evine geldi.
Doktorun durumundan şüphelenen yakınları, eve girdiklerinde genç doktoru asılı olarak buldu.
İsmail Alkan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tip morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Genç doktorun acı haberi yakınlarını ve sağlık camiasını yasa boğdu.Kaynak: Haber Merkezi