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Milli müsabakalar nedeniyle ara verilen Ligde geçtiğimiz haftayı dinlenerek geçiren kırmızı siyahlı ekip hafta başı Antrenör Enis Atmaca gözetiminde hazırlıklarına yeniden başladı. Ligde çıktığı son iki müsabakasını da kazanarak iyi bir çıkış yakalayan Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Kulübü, Siirt deplasmanından da galibiyet ile ayrılıp hem galibiyet serisini, hem de üst sıralara tırmanışını sürdürmek istiyor.

Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Kulübü Antrenörü Enis Atmaca, sezona kötü başlamalarına karşılık toparlandıklarını ve son iki haftasında çok iyi sonuçlar aldıklarını söyledi. Eski oyuncuları ile aralarına yeni katılan oyuncuların bir uyum sürecinin olduğunu ve bu nedenle de ilk iki hafta sıkıntı yaşadıklarını hatırlatan Atmaca, ‘’Sezona geç başladık, aramıza yeni katılan oyuncularımız da oldu. Onların da haliyle uyum süreçleri oldu. Uyum sürecini atlatıp kendi oyunumuzu sahaya yansıtınca da galibiyetler peş peşe geldi. Geçtiğimiz haftayı milli takım müsabakalarından dolayı dinlenerek geçirdik. Hafta başından itibaren hazırlıklarımıza kaldığımız yerden başladık ve Pazar günü deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Siirt İl Özel İdarespor ile karşı karşıya geleceğiz. Bu müsabakaya çok iyi hazırlanıp güçlü rakibimizi deplasmanda mağlup etmek istiyoruz. Artık takımımız yavaş yavaş istediğimiz oyunu oynamaya başladı. Siirt deplasmanında da kendi oyunumuzu sahaya yansıtırsak güçlü rakibimiz karşısında galibiyetin geleceğine inancımız tam. Cuma gününe kadar hazırlıklarımız sürecek. Cumartesi günü ise son hazırlığımızı yaparak Siirt’e yola çıkacağız’’ dedi.