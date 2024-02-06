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Yozgat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erkekli gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Erkekli, ”Yaklaşan yerel seçimler öncesinde ilimiz için hayırlı ve sonuçlarının bol kazançlı bir seçim olmasını beklediğini söyleyerek, herkes üzerine düşenin fazlasını yerine getirmeli ve el birliği ile ” dedi.

Erkekli, Anadolu’nun kadim şehirlerinden Yozgat, ülkemizin yüzölçümü açısından 15’inci büyük ilidir. Tarıma elverişli alanları ile belirgin ürünlerde ülke genelinde adından sıkça söz ettiren ilimiz, kaplıcaları ile de ünlü bir lokasyondur. Sosyo-ekonomik göstergeler ile değerlendirmeler yapıldığında, mevcut göstergeler, şehrimizin gelişmişlik düzeyi bakımından, daha fazla gayret sarf etmesi gerektiğini ortaya koymaktadır diyen Erkekli, merkezi konumu, geniş tarım arazileri, termal kaynakları ve siyasi gücü ile hatırı sayılır üstün yanları olan ilimizin maalesef “Göç” gibi çok büyük bir sorunu da bulunmaktadır dedi. Bu kapsamda gerek merkezi otoriteden ve gerekse yerel yönetimlerden bu konu ile alakalı acilen ve uygulanabilir politikaların üretilmesinin zorunlu olduğunu söyledi.

Başkan Erkekli daha önce de Yozgat’a dair zaman zaman genel anlamda paylaşımda bulundukları görüşlerini şöyle sıraladı:

1. Yozgat ili tarım ve hayvancılık konusunda verimli alanlara sahip olup bulunduğu bölgede belirgin ürünlerde söz sahibi olabilecek yeterliliğe haizdir. Gerek tarım ve gerekse hayvancılık noktasında maalesef ülke genelinde marka olabilecek ürünlere sahipken bu tür ürünlerin üretilip pazarlanması konusunda etkin şekilde tarımsal faaliyetler sürdürememektedir. İlimizin tarım ve hayvancılık konusunda ki elverişli durumu bu bağlamda tarım ve hayvancılığa dayalı sanayinin gelişimine de katkı sağlayacak boyutlardadır. İfade edilmeye çalışılan husus, mevcut potansiyeli, işler hale getirecek kararların en kısa süre de alınmasını sağlayacak politikaların ilgili kurumlar tarafından ortak projeler ile belirlenmesidir. Tarım ve hayvancılık merkezli projelere paydaş olabilecek bütün birimler en kısa sürede bir araya getirilmeli ve çalışmalar başlatılmalıdır.

2. İlimizin kalkınması noktasında maalesef temel dinamikler ve öncelikler doğru tespit edilememektedir. Bu kapsamda özellikle bölgemiz açısından yatırım yapılabilir alanlar doğru tespit edilmelidir. Mevcut kaynaklar en verimli şekilde hangi alanlarda kullanılmadır problemi taraflı tarafsız herkesin ortak önceliği olmalıdır. Bu kapsamda, tarım ve hayvancılık, tarımsal sanayi, eğitim üssü, termal turizm, kongre ve sağlık turizm ve lojistik merkez olarak belirlenmeye çalışılan alanlar için destek sağlayacak başlanmış ve devam eden yatırımlar (hava alanı gibi) biran önce bitirilmelidir.

3. Özellikle ilimizin daha çağdaş ve modern bir görünüme sahip olabilmesi adına yapılan bütün alt yapı ve üst yapı çalışmalarının kent kültürüne destek olacağını ve bu konuda da yapılacak faaliyetler ile yaşanabilir şehir imajına katkı sağlayacağını düşünüyorum. ​

4. İlimiz için zaman zaman dile getirdiğimiz ve söylemeye devam edeceğimiz en önemli hususlardan bir tanesi de üniversitemizdir. Bu kadim şehir en kısa sürede bir üniversite şehri olmak zorundadır. Bu bağlamda biz, bir sivil toplum kuruluşu olarak her konuda üniversitemizin yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz. En kısa sürede üniversite şehir bütünleşmesinin sağlanması konusunda bütün tarafların gayreti ve özverisi ile adımlar atılmalıdır.