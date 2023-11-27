Bir garip yolcuyum zaman içinde
Giderim yollara düştüm erenler
Ta ezelden akıp gelen göçümde
Diyardan diyara düştüm erenler
Ah çektikçe ta yüreğim sökülür
Göz yaşlarım bulut bulut dökülür
Vuslat diye can bedenden çekilir
Aşk ile hicrete düştüm erenler
Varlıkta yoklukta buldum kendimi
Bilen bildi nefsim ile cengimi
Sevgiyle erittim nefreti kini
Gönülden gönüle düştüm erenler
Terk ettim benliği nefsimden geçtim
Maddede eridim manada piştim
Bir başka diyardan diyara göçtüm
Meçhulden meçhule düştüm erenler
Yalan ömrün çoğu gitmiş azı var
Bu iklimin yazı kışı güzü var
Gönlüm hazanlarda neylesin bahar
Bahtımın eline düştüm erenler
Ozan Yüksel eski günleri arar
Daldıkça maziye gözlerim dolar
Aklım eksilerde zihnimi yorar
Nice halden hale düştüm erenler