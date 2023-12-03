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Tokat’ın Zile ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Down sendromulu sahip Mustafa Nurullah Sürem, yüzme sporuna olan sevgisiyle dikkat çekiyor. Zile ilçesinden Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi kampüsüne yüzme eğitim almak için 70 kilometre yol gelen Süren, Antalya da düzenlenecek olan TOSSFED Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor. Okul sporları mücadelelerinde 16 adet şampiyonluğu bulunan Sürem, TOSSFED şampiyonasında birinci olmayı hedefliyor. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Fatih yılmaz, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yarı olimpik yüzme havuzunda Sürem’in antrenmanını ziyaret ederek düzlenecek şampiyonada başarılar diledi.

"BİZİM SPORCUMUZ OLMASINDAN DA GURUR DURUYORUZ"

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu Sürem’e başarılar dilediğini belirterek, "3 Aralık Dünya engelliler gününde özel bir sporcumuzu ziyarete geldik. Kendisi Türkiye şampiyonası için Antalya’ya gidecek. Daha önceden ulusal başarıları bulunuyor, bizim sporcumuz olmasından da gurur duruyoruz. Nurullah Zile ilçesinden buraya eğitim almak, spor yapmak için hafta içinde belirli günlerde buraya geliyor. Üniversitemizin tesisleri ona ev sahipliği yapıyor, herkese teşekkür ederim" dedi.

"HOCALARIMIZ EĞİTİMİNE KATKI SAĞLIYOR"

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Fatih Yılmaz, Sürem’e başarılar dilediğini belirterek "Nurullah’ın antrenmanını izlemek için buraya geldik. Nurullah Zile ilçemizden buraya yüzmek için geliyor. Üniversitemizin de hocalarımız eğitimine katkı sağlıyor. Türkiye şampiyonasına katılacak, inşallah madalya aldığında da kutlayacağız" Şeklinde konuştu.

Şampiyon olmak istediğini belirten Mustafa Nurullah Sürem, "Ben yüzmede şampiyon oldum, kazandım. Şampiyonayı da kazanacağım ve başaracağım. Türkiye şampiyonluklarım var, bunu da kazanacağım" dedi.

"NURULLAH’IN ÖZGÜRCE YAPTIĞI BİR ŞEY VE BU BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR"

Nurullah’ın annesi Serpil Sürem oğlunun özgür olmasından çok mutlu olduğunu belirterek, "Nurullah 5 yaşından itibaren suyu çok seviyordu. İlk başladığında bütün teknikleri öğrendikten sonra 3 yıl sonra kurba stilinde yüzmeye başladı. Kurba stili en zor stillerden ve bunu başardı. Bu Nurullah’ın özgürce yaptığı bir şey ve bu beni çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu.