Yozgat’a gelen siyasi isimleri dinlemek isteyen vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu.

YHT hattının toplu açılış töreni için Yozgat’a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve siyasileri dinlemek isteyen vatandaşlar engel tanımadı.

OKTAY’A DA İLGİ GÖSTERİLDİ

Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'ndan kalkan trenin durakları Kırıkkale, Yozgat ve Sivas oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan YHT hattının toplu açılış töreni için Yozgat’a gelecekti. Hastalanması sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yozgat programına katılamayacağını açıkladı. Hızlı tren açılışı için Yozgat’a gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada gelemeyeceğini duyurarak Yozgatlı vatandaştan helallik istedi.

Hastalık sebebiyle programa gelemeyeceğini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerine ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekleyen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer siyasilere de ilgi gösterdi. Cumhuriyet Meydanında bulunan vatandaşların yanı sıra miting, farklı noktalardan da izlendi. Farklı noktalardan birisi de bir binanın demir parmaklık camı oldu. Demir parmaklık camdaki vatandaş fotoğrafı ise “Vatandaş engel tanımadı” dedirtti. Melike Aslı Arslan