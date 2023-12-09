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Emniyet yetkilileri, sosyal medya kullanımının getirdiği olumsuz etkiler konusunda önlemler ve önerilerle ilgili açıklamalar yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya bağımlılığının bireyleri sürekli çevrim içi olmaya yönlendiren bir istek ve çevrim dışında geçen sürelerde huzursuzluk ve mutsuzluk hissi yarattığı vurgulandı. İletişim sorunları, yalnızlık ve asosyalleşmenin, bu bağımlılığa iten başlıca sebepler olduğu belirtildi.

Uyarıda, özellikle çocuklar ve gençlerin daha fazla risk altında olduğuna dikkat çekilerek, sosyal medya kullanımının kontrol altına alınması gerektiği ifade edildi. İl Emniyet Müdürlüğü, bu bağlamda alınması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı:

Sosyal medya platformlarına belirli bir süre ara verin ve gerçek hayata yönelin.

Yeni hobiler edinin, farklı aktivitelere ilgi gösterin.

Sosyal medya kullanım süresini azaltın ve bilinçli kullanımı teşvik edin.

Gerektiğinde bir uzmandan destek alın.