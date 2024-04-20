Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik faaliyetleri kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından il merkezi ve ilçelerde yapılan çalışmalar paylaşıldı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bin 113 vatandaşa 112 Acil Çağrı Sistemi, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES), UYUMA, dolandırıcılık, En İyi Narkotik Polisi Anne, NARVAS projeleri ve konularında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. 9 okul ve 371 öğrenciye genel trafik kuralları, yayaların sorumlulukları ve uyması gereken kurallar. Bisiklet sürücülerinin sorumlulukları ve uyması gereken kurallar, trafik işaret cihaz ve levhalarının önemi ve anlamı, emniyet kemeri kullanmanın önemi konularında eğitim verildi” ifadelerine yer verildi.