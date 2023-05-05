Emniyet Müdürlüğü yetkililerince, vatandaşların dikkatli olmaları ve sahte bağlantılara tıklamamaları konusunda uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda, kişisel veya hesap bilgilerinin paylaşılmaması konusunun da altı çizilerek, “Sosyal medya kullanıcıları, bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı çok dikkatli olmalı ve şüpheli gördükleri durumlarda yetkililere bildirimde bulunmalıdır” denildi.

Vatandaşların bilgi güvenliği konusunda bilinçli olmaları gerektiğine vurgu yapan yetkililer, şüpheli görülen hesap ve bağlantıların bildirilmesi durumunda hızlı bir şekilde müdahale edileceğini belirtti.

"DİKKATLİ OLUN! SAHTE BAĞLANTILARA TIKLAMAYIN!”

Dolandırıcıların, sosyal medya platformlarında yayınladıkları sahte görseller ve mesajlar ile vatandaşları kandırdıklarına dikkat çeken Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması ve kesinlikle kişisel bilgilerin paylaşılmaması konusunda uyardı.

Sosyal medya kullanıcılarının herhangi bir şüpheli durumda hemen yetkililere bilgi vermeleri ve bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı daha bilinçli bir şekilde hareket etmeleri gerektiğine değinen yetkililer, vatandaşların bu konuda duyarlı olmalarını ve güvenlikleri konusunda gerekli önlemleri almalarını tavsiye etti. Haber Merkezi