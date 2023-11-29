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Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erkan, enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımların etkili olduğunu vurgulayarak, kira ve konut fiyatlarına dair yeni bir sürecin başladığını duyurdu.

Erkan, enflasyonla mücadelede önemli adımların atıldığını ve bu çabaların devam edeceğini belirtti. Özellikle kira fiyatları ve konut fiyatları konusunda da değerlendirmelerde bulunan Erkan, istikrarın devam edeceğini ifade etti.

Enflasyonun ana eğilim sürecine girdiğini belirten Merkez Bankası Başkanı, bu eğilimin tek haneli rakamlara ineceği konusunda kararlı olduklarını vurguladı. Kasım ayı öncü göstergelerinin ana düşüş eğilimini ortaya koyduğunu söyleyen Erkan, geçtiğimiz seneden beri yüzde yüzden fazla zam alan ev kira fiyatlarında gerileme sürecinin başladığını açıkladı.

Eğitim, kira gibi zamların yılda bir kere yapılacağının altını çizen Erkan, manşet enflasyonun düşüşü ile birlikte kademeli bir düşüşün beklendiğini dile getirdi. Emlak fiyatlarının enflasyonun gerisinde kalarak zamma tabi tutulduğunu ve kiralık ev fiyatlarında yatay seyrin devam edeceğini belirtti.

Para politikası adımları konusunda da değerlendirmede bulunan Gaye Erkan, bu çalışmaların zaman alacağını ancak en kısa sürede etkisini göstereceğini belirtti. Politika faizlerinin artmasıyla birlikte bireysel kredi faizlerinde yaşanan artışın yatay seyre girdiğini açıklayarak, "Bireysel kredilerde normalleşme başlamıştır." dedi.