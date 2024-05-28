Emekli milyonlara kök maaş müjdesi verildi! Milyonlarca SSK, BAĞ-KUR ve tarım emeklisinin kök maaşlarında büyük bir artış yaşanacak. Bu artışın oranı ve tarihiyle ilgili detaylar nihayet belli oldu. Temmuz ayının ilk haftasında yapılacak kök maaş zammı, yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon farkının belirlenmesiyle hayata geçirilecek.

KÖK MAAŞLARDA BÜYÜK ARTIŞ

Yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon farkı oranı açıklandığında, maaşı 10 bin lira olan herkesin kök maaşı etkilenecek. Bu artışla birlikte, maaşı 10 bin lira olan ancak kök maaşı daha düşük olan emeklilerin maaşları 10 bin liraya tamamlanarak ödenecek.

Örneğin, kök maaşı 6 bin lira olan bir emeklinin maaşına 4 bin lira eklenerek 10 bin liraya tamamlanıyor. Eğer kök maaşa yüzde 25 oranında zam yapılırsa, kök maaş 7 bin 500 liraya çıkacak ve devlet bu durumda 4 bin lira yerine 2 bin 500 lira daha ekleyerek maaşı 10 bin liraya tamamlayacak.

DÖRT AYLIK FARK BELİRLENDİ

Son açıklanan enflasyon verilerine göre, dört aylık kümülatif artış yüzde 18,70 oldu. Mayıs ve Haziran aylarına ait enflasyon verilerinin de eklenmesiyle, Temmuz ayında kök maaşların ne kadar olacağı netleşecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN KÖK MAAŞ HESAPLAMA

En düşük emekli maaşı olan 10 bin lira üzerinden kök maaşı bulmak için farklı yöntemler kullanılıyor. SSK emeklileri, e-Devlet'e giriş yaparak "4A Emekli Aylığı" kısmından "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki tutarı 10 bin liradan çıkararak kök maaşlarını bulabilirler.

BAĞ-KUR emeklileri ise e-Devlet'te "4B Emekli Aylığı" kısmına girip "Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı" yazan yerin karşısındaki rakamları 10 bin liradan çıkararak kök maaşlarını hesaplayabilirler.

Temmuz ayında milyonlarca emekliyi sevindirecek bu kök maaş artışı, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor. Bu gelişme, milyonlarca emekli vatandaş için ekonomik rahatlama sağlayacak ve refah düzeylerini artıracak.

Emekliler, bu değişiklikler hakkında daha fazla bilgi almak için e-Devlet sistemini kullanarak kök maaşlarını kontrol edebilir ve detaylı bilgilere ulaşabilirler.

Bu haber, emeklilerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Temmuz ayındaki zam oranları ve enflasyon farkı detaylarıyla ilgili gelişmeleri takip etmeye devam edin.