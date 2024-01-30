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SSK ve Bağ-Kur emeklileri için önemli bir adım atıldı. Meclis tarafından onaylanan düzenleme ile 2024'ün ilk 6 aylık maaş zammı yüzde 49,25'e çıkarıldı. Ayrıca, en düşük emekli maaşı 10 bin lira olarak belirlendi.

Enflasyonun hızla artması nedeniyle maaşları eriyen milyonlarca emekli, umutlarını Ramazan ve Kurban Bayramı'nda alacakları ikramiyelere bağlamış durumda.

EYT düzenlemesinin Meclis'ten geçmesiyle birlikte Türkiye'deki emekli sayısı 16 milyonun üzerine çıkarken, son zamlarla birlikte emeklilerin 2024 yılındaki toplam artış oranı yüzde 49.25 olarak belirlendi.

Zam sonrasında milyonlarca emekli, umutlarını Ramazan ve Kurban Bayramı'nda alacakları ikramiyelere çevirirken, yerel seçimlerin yaklaşması farklı beklentilere yol açıyor.

31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimler nedeniyle, hükümetin bayramlarda emeklilere 'zamlı' ikramiye ödemesi bekleniyor.

Kulislerde dolaşan bilgilere göre, bu yıl içinde toplamda 10 bin TL ikramiye ödeneceği söyleniyor.