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Emeklilik süreci, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından her ay işverenler tarafından yatırılan primlerle belirlenir. Artık emeklilik maaşınızı öğrenmek çok daha kolay! E-devlet üzerinden "emekli aylık bilgisi hesaplama" aracı erişime açıldı ve bu sayede ne kadar emekli maaşı alabileceğinizi görebilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılan zamlar, yüzde 37.57'den yüzde 49.25'e çıkarıldı ve bu karar geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SSK'lılar ve Bağ-Kurlular artık e-devlet üzerinden maaş farklarını kontrol edebiliyorlar. En düşük emekli maaşı 7500 TL'den 10 bin TL'ye yükseltildi ve yüzde 33'lük bu artışla birlikte kök maaşlarda da yüzde 49.28 oranında bir artış gerçekleşti.

Örneğin, 4500 TL kök maaşı olan bir kişi artık 6412 TL kök maaşı ve 257 TL ek ödeme alacak şekilde hak kazanacak. Bu da emeklinin ek ödeme dahil kök maaşının 6669 TL'ye yükselmesi anlamına geliyor. Ancak, en düşük emekli maaşı 10 bin TL olduğu için, aradaki fark olan 3331 TL devlet tarafından ödenmektedir.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri kök maaşlarını öğrenmek için e-Devlet'e giriş yapmalılar. SSK'dan emekli olanlar "4A Emekli Aylığı" yazarak ilgili bağlantıya tıklamalı ve "5510 Ek 19 Miktarı" bölümündeki rakamı 10 bin TL'den çıkarmalıdır. Bağ-Kur emeklileri ise "4B Emekli Aylığı" yazarak ilgili bağlantıya tıklamalı ve "Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı" bölümündeki rakamı 10 bin TL'den çıkarmalıdır. Böylece kök maaşlarını ek ödemeler dahil olarak görebilirler.