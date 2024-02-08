Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

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Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  06:11     07:36     13:00     15:48     18:14     19:34

Akdağmadeni    06:07     07:31     12:56     15:44     18:10     19:29

Aydıncık             06:09     07:34     12:58     15:45     18:12     19:31

Boğazlıyan         06:09     07:33     12:58     15:47     18:14     19:32

Çandır                 06:08     07:32     12:57     15:46     18:12     19:31

Çayıralan            06:07     07:31     12:57     15:46     18:12     19:30

Çekerek              06:08     07:33     12:57     15:45     18:11     19:31

Kadışehri            06:07     07:32     12:56     15:44     18:10     19:29

Yozgat hava durumu 07 Şubat 2024 Yozgat hava durumu 07 Şubat 2024

Saraykent           06:08     07:33     12:57     15:45     18:12     19:31

Sarıkaya              06:09     07:33     12:58     15:46     18:12     19:31

Şefaatli                06:11    07:35     13:00     15:49     18:15     19:34

Sorgun                06:10     07:34     12:58     15:46     18:13     19:32

Yenifakılı            06:10     07:34     12:59     15:48     18:14     19:33

Yerköy                06:12     07:37     13:01     15:50     18:16     19:35

Kaynak: Haber Merkezi