Türkiye’de milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği seyyanen zam haberi nihayet geldi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, emeklilere yapılacak seyyanen zam konusunda net rakamları açıkladı.

Emekliler, son beş aylık enflasyon oranının yüzde 22,72 olarak açıklanmasının ardından gözlerini Haziran ayı enflasyon verilerine çevirdi. Bu veriler, emekli maaşlarına yapılacak zammı belirleyecek.

BAŞKAN ERGÜN'DEN AÇIKLAMALAR

TÜED Başkanı Kazım Ergün, daha önce alınmayan 8.077 liralık seyyanen zam ve yüzde 5,7’lik büyüme oranını dikkate alarak, emekliler için en az 15 bin liralık bir zam beklentisi içinde olduklarını açıkladı. Ergün, "Seyyanen zam beklentimiz her zaman devam ediyor; çünkü yüzdeli artışlar eşitsizliği daha da artırıyor. Ülke büyüyor; ancak emekli maaş artışları TÜFE’ye endeksli olduğu için bundan pay alamıyor. Emeklilerin büyümeden de pay alabilmesi için seyyanen zamma ihtiyaç var" dedi.

SEYYANEN ZAM HAKKI VE ENFLASYON FARKI

Ergün, daha önce memurlara verilen 8.077 liralık seyyanen zammın emeklilere yansımadığını, bu durumun düzeltilmesi gerektiğini vurguladı. "Söz konusu zam memur emeklilerine yansıyacağından, işçi ve memur emeklilerine de bu farkın verilmesi bir hak doğuruyor" dedi.

Ayrıca, yüzde 5,7’lik büyüme oranı ve 8.077 liralık seyyanen zammı dikkate aldıklarında, hak edilen seyyanen zammın 12 bin lira civarında olduğunu belirtti. Ergün, "Satın alma gücündeki kaybı da dikkate aldığımızda, geçen yılın 8.077 lirası bu yıl aynı değeri taşımayacaktır" diye ekledi.

BAYRAM İKRAMİYESİ VE ENFLASYON

Ergün, bayram ikramiyelerinin de sistematik bir şekilde artırılması gerektiğini ifade etti. "Bayram ikramiyesi artışının sistematik bir şekilde yapılması gerekiyordu. Ne yazık ki hükümet bu artış sistemini getirmedi. Bin liralık bayram ikramiyesinde enflasyon oranında bile artış yapılsaydı, rakamın 5 bin lirayı geçtiğini görürdük" dedi.

Emeklilerin satın alma gücündeki düşüşe dikkat çeken Ergün, "Emekli bin lira bayram ikramiyesi aldığı dönemde 700 liraya bir kurban alabiliyordu; bugün ise aynı kurbanı 3 bin liraya almak mümkün değil" şeklinde konuştu.