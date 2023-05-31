Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde Yozgat Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Yozgat Sanat Sergisi yapıldı.

Sanat sergisinde yağlı boya, amigurumi bebek, takı, kupa bardak, giyim kurslarında yapılan birçok farklı el sanatları ürünleri yer aldı.

El Sanatları Kursu’nda eğitimler alan kursiyerler hem boş vakitlerini değerlendiriyor hem de birçok farklı ürünler ortaya çıkarıyorlar.

Sergide yer alan ürünlerin öğreticileri; Kültür Merkezi El Sanatları Uzmanı Fatma Kalkan, Amigurumi Bebek Yapımı Usta Öğreticisi İlke Çakır, Giyim Usta Öğreticisi Azime Yavuz, El Sanatları Usta Öğreticisi Safiye Karaaslan, Yağlı Boya Resim Usta Öğreticisi Aynur Yıldız tarafından sergi ve yapılan çalışmalar hakkında açıklama yapıldı.

“KURSLAR DEVAM EDİYOR”

Kurslar hakkında bir açıklamada bulunan Kültür Merkezi El Sanatları Uzmanı Fatma Kalkan, “Yozgat’ın hanımlarının vakit geçirebilmeleri için Kültür Merkezimizin canlanabilmesi için El Sanatları Kursu açtık. Bu sene 4 ayrı branşta kursumuz vardı. Kültür Merkezi bünyesinde Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle açtığımız sergide yağlı boya, amigurumi bebek yapımı, takı tasarımı, kupa bardak yapımı, giyim kurslarında yaptığımız birçok farklı el sanatlarında ürünlerimiz var. Kurslarımız hala devam ediyor. Ağustosa kadar da devam edecek. Her sınıfımızda 12-13 öğrencimiz vardı. 18-55 yaş grubundan kursiyerler vardı. Kadın ve erkek karışık kurslarımız isteyen herkes katılabiliyor. Hocalarımızın hepsi birbirinden maharetli, ürünlerimizin hepsi birbirinden güzel” diye konuştu.

“BOŞ ZAMANLARINI VERİMLİ KULLANIYORLAR”

Kursiyerlerin severek ve eğlenerek amigurumi bebek ya da oyuncaklar ürettiklerini kaydeden Amigurumi Bebek Yapımı Usta Öğretici İlke Çakır, “Amigurumi Bebek Yapımı kursunda kursiyerlerimize amigurumi bebek nasıl yapılır, örgü oyuncaklar nasıl yapılır bunları öğretiyoruz. Kursiyerlerimiz çocuklarına, çocuklarının çeyizlerine, hediye olarak ya da satıp para kazanmak için amigurumi bebek yapıyorlar. Kursiyerlerimiz severek ve eğlenerek amigurumi bebek ya da oyuncaklar üretiyorlar. Ortaya çok güzel, şirin oyuncaklar ortaya çıkıyor. Kursiyerlerimiz hem eğlendiklerini hem öğrendiklerini hem de boş zamanlarını verimli değerlendirdiklerini söylüyorlar” bilgilerini verdi.

“NE İSTİYORLARSA ONU DİKİYORLAR”

Nasıl çalıştıkları ile ilgili konuşan Giyim Kursu Usta Öğreticisi Azime Yavuz, “Halk Eğitim Merkezi’nde usta öğretici olarak giyim kursu vermekteyiz. Bizler burada normalde gelen bütün kursiyerlere öncelikle dikişi gösteriyoruz. Daha sonra ne dikmek istediklerini söyleyip kalıplarını çıkartıyoruz. Kendileri isterlerse parayla dikim de yaptırıyoruz. Genel olarak kıyafet diktiriyorum ama onlar ne istiyorlarsa onu dikiyorlar. Hangi ürünü dikmek istiyorlarsa onlardan yaptırıyoruz. Genel olarak da tabii ki kıyafet diktiriyorum. Pantolon, ceket, tunik tarzı şeyler ve maliyetleri çok uygun fiyata gelecek kıyafetleri diktiriyorum” ifadelerini kullandı.

“BÜTÇELERİNE KATKIDA BULUNUYORLAR”

El Sanatları Usta Öğreticisi Safiye Karaaslan ise şu şekilde konuştu: “Yozgat Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticiyim. El sanatları kurs açtım. Kursumuzda bayanlarla ve gençlerle birlikte ahşap yapma, mozaik, kupa bardak çalışmaları yaptık. Ayrıca çeyizlik ürünler hazırladık gelen yaş grubumuz 18,55 yaş arasıydı. Hanımlara da yeni bir olanak yeni bir iş kapısı açmak adına çeyizlik ürünler tasarlayarak onların aile bütçelerine katkıda bulunmak için bu kursları yaptık.”

“VERİMLİ OLMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Kursiyerlerin hem hobi kazanmak hem de boş zamanlarını değerlendirmek adına kurslara geldiklerini söyleyen Resim Eğitmeni olarak görev yapan Aynur Yıldız ise, “Usta öğretici olarak iki yıldır bu işin içerisindeyim. 15 yıldır da ayrı olarak resimle uğraşıyorum. 8 yılda profesyonel olarak hem satış yapıyorum hem resimle ilgileniyorum. 9 aylık bir süreç sonrasında böyle bir sergi hazırladık. 17 tane öğrencim var. Kursumuzda, öğrencilerimle aile ortamı yakaladık. Sadece resim olarak değil, hem eğitmenlik yapıyor hem de onlarla sohbet ediyoruz. Üzüntülerini, sevinçleri paylaşıyoruz. Resimden ziyade insanlar hobi kurslarına biraz da sorunlarından sıkıntılarından arınmak, kafa dağıtmak için geliyorlar. Boş geçirdikleri zamanları değerlendirerek verimli olmak için çaba sarf ediyorlar. Biz bu şekilde etkinlik adı altında öğrencilerin sorunlarına da ortak oluyoruz. Öğrencilerimiz resim yaparken kafalarını dağıtıyorlar. Öğrencilerimizle güldüğümüz kadar ağladığımız zamanlar da oldu. Gerçekten bunu samimiyetle söylüyorum. Halk eğitim ana binasında yoğunluk daha fazladır ama bizler biraz daha dışarıda kaldığımız için biraz daha aile ortamımız oluştu. Sıcak bir yuva gibi oluşturduğumuz ortamda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Tabi onun yanı sıra da eğitimlerimizi veriyoruz. Verimli olmaya çalışıyoruz. Kurslarımıza gelenler de iyi değerlendirirlerse bu fırsatı, çok güzel ürünler ortaya çıkıyor. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yozgat İl Kültür Müdürlüğü, Yozgat İl Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından kurslara imkânlar sunulduğu için bu kadar kolaylıkla verimli olabiliyoruz. Ama ben isterim ki Yozgat insanı kadını veya erkeği yararlansın bu kurslardan. Resim yapmak karışıktır. Kadın ve erkek ayrımı yapılmadan herkes gelsin. Herkes değerlendirsin ve yararlansın. Çünkü inanın yani Ankara, İstanbul, İzmir gibi bir yerde halk eğitimlerden yararlanmak çok zor. O yüzden insanlar değerlendirme fırsatını kaçırmasınlar. Kollarında birer bilezikleri daha olsun” dedi. Melike Aslı Arslan/ Semanur Koçaker