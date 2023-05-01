İl Başkanı Ferman Zararsız, Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda 1 Mayıs Mücadele ve Dayanışma Günü’nde açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya Hak-İş’e bağlı sendika başkanları ve sendika üyeleri de katılım sağladı.

“BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ”

Depremzedelerin yanlarında olduklarını belirterek konuşmasına başlayan İl Başkanı Ferman Zararsız, “Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs’ımız kutlu olsun. HAK-İŞ olarak, bugün inşallah depremzede kardeşlerimizle, üyelerimizle, emekçilerimizle yaralarımızı birlikte sarmak, kucaklaşmak için buradayız. Birlikte yeniden ayağa kalkmak, birlikte mücadele etmek, biz birlikte güçlüyüz demek için buradayız, meydanlardayız. Pandemi sebebiyle ara vermek durumunda kaldığımız kitlesel 1 Mayıs programlarımızı, bugün burada, siz kıymetli emekçilerimizle deprem dayanışmamız sebebiyle başlatmış oluyoruz. HAK-İŞ olarak; sağlığımız, işimiz, ekmeğimiz, güvenli ve güvenceli istihdam, refah dolu yarınlar ve güçlü gelecek için taleplerimizi yine meydanlardan yüksek sesle haykırıyoruz. Ülkemiz 6 Şubat’ta merkezi Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizin etkilendiği deprem felaketini yaşamıştır. Asrın felaketi olarak anılan bu depremde binlerce emekçimiz vefat etmiş, binlerce kardeşimiz yaralanmıştır. Buradan hayatını kaybeden üyelerimize, ailelerine ve tüm vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, geride kalan yakınlarına ve tüm ülkemize baş sağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” dedi.

“BİRLİK RUHUNA İHTİYACIMIZ VAR”

Deprem bölgesine yardım çağrısını yineleyerek konuşmasını sürdüren Başkan Zararsız, “Emeğin, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın gücüne inanan Konfederasyonumuz, deprem bölgesindeki üyelerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza destek olmak için yardım çağrısını yinelemektedir. HAK-İŞ olarak, Allah’ın izniyle ‘Bütün Gücümüzle ve Emeğimizle Milletimizin Yaralarını Saracağız’ diyoruz. HAK-İŞ olarak depremzedelerin ve ülkemizin acılarını paylaşıyoruz. HAK-İŞ olarak, tüm yaşananlara rağmen umutla, yeniden ayağa kalkacağımıza ve mücadelemize devam edeceğimize inanıyoruz. Depremde ilk günden itibaren arama kurtarma faaliyetlerine katılan HAK Arama Kurtarma Umut Timi ekiplerimiz başta olmak üzere, emekçilerimize, madenci kardeşlerimize, AFAD Ekibine ve gönüllülerine, itfaiye erlerimize, polislerimize, askerlerimize, sağlıkçılarımıza, sizlere, tüm işçi kardeşlerimize, milletimize ve tüm HAK-İŞ teşkilatı mensuplarımıza gönülden teşekkür etmek istiyoruz. Ülkemizin birlik ve dayanışma ruhuna en çok ihtiyacı olduğu bu zor zamanlarda ülkemizin geleceği ve istikrarı için üretmeye ve çalışmaya devam ediyoruz.

Ülkemizin birliği, bütünlüğü ve emeğimizin geleceği için HAK-İŞ olarak sendikalarımız ve tüm teşkilatımızla omuz omuza mücadele veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“SESİNİZ OLACAĞIZ”

Hayatını kaybeden emekçilere de değinen Zararsız, “İş kazalarının, meslek hastalıklarının olmadığı bir çalışma ortamı için, emeğimizin ve alın terimizin karşılığı için, işsizlik ve gelir endişesi olmayan onurlu bir hayat için, birlik, dayanışma ve beraberlik ruhu ile meydanlarda sizlerin güçlü sesi olmaya devam edeceğiz. HAK-İŞ olarak ülkemizi korumak için canlarını hiçe sayan şehit ve gazilerimizi, dünyanın dört bir yanında iş kazası ve meslek hastalıklarında hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimizi dua ve rahmetle yâd ediyoruz. Bugün 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde taleplerimizi bugün bir kez daha yineliyoruz. Bütün çalışanları ve toplu sözleşme düzenini koruyacak, çalışanların aileleri ile birlikte insanca yaşamasına imkân tanıyacak ücret düzenlemelerinin yapılmasını talep ediyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının katılımcı bir anlayışla yeniden belirlenmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

“ÜCRETLERİ ENFLASYONA KARŞI KORUYUN”

1 Mayıs’ta taleplerini yinelediklerini söyleyen Zararsız, şu ifadelere yer verdi; “Milli gelirden, ekonomik büyümeden ve refah artışından hak ettiğimiz payı almak istiyoruz. İnsanı merkeze alan daha adil ve sürdürülebilir bir ekonomi istiyoruz. Bireyi esas alan düzenli asgari gelir yardımı sisteminin kurulmasını istiyoruz. Emekli aylığı alt sınırının asgari ücret düzeyine yükseltilmesini talep ediyoruz. Tüm emekçilerin ücretlerinin enflasyona karşı korunmasını talep ediyoruz. Vergi oranlarının düzenlenmesini, kriz sürecinde tüm ücretlilerden alınan vergi oranının yüzde 10 olarak belirlenmesini talep ediyoruz. Aile yükümlülüklerini dikkate alan bir vergi sistemi istiyoruz. Kapsam dışında kalan işçilerin kadroya alınabilmesine imkân sağlayacak bir düzenlemenin yapılmasını, kadroya geçen işçilerin tayin, becayiş haklarının verilmesini istiyoruz. Bütün kamu çalışanlarının Kamu Çerçeve Protokolü’ne dâhil edildiği bir model talep ediyoruz. 6772 sayılı kanun uyarınca ilave tediye alamayan belediye şirketlerinde çalışanların da kamu işçilerinin kapsamına da dâhil edilmesini istiyoruz. İş kazası ve meslek hastalıklarının yaşanmadığı bir çalışma hayatı talep ediyoruz. Kayıt dışı istihdamın ve çocuk işçiliğinin önlenmesini, işsizlik oranlarının düşürülmesini istiyoruz. 4857 Sayılı İş Kanunun, işgücünün değişen şartlarına uygun iş güvencesi ve sendikalaşmayı güçlendirecek şekilde güncellenmesini istiyoruz. Esnek çalışmanın, insana yakışır iş çerçevesinde ele alınmasını talep ediyoruz. Kıdem tazminatının şarta bağlı olmaksızın uygulanmasını, kıdem tazminatına erişimin kolaylaştırılmasını ve güvence sağlanmasını talep ediyoruz. Kamuda çalışan geçici işçilerin daimi işçi kadrolarına geçirilmesi konusunda taleplerimizin tam olarak gerçekleşmesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Mevsimlik kamu işçilerinin hizmet akitlerinin askıda olduğu sürelerde hak kayıplarının engellenmesine yönelik hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesini istiyoruz.”

“İŞSİZLİK ÖDENEĞİ KOLAYLAŞTIRILMALI”

Talepleri aktarmaya devam eden Zararsız, “Engelli ve yaşlı bireyler başta olmak üzere tüm kırılgan gruplar için güvenli ve erişilebilir şehirler talep ediyoruz. Kadın, genç ve engellilerin istihdamının artırılmasını, işe giriş imkanlarının ve istihdamda kalıcılıklarının geliştirilmesini istiyoruz. Kadına yönelik şiddet ve tacizin son bulmasını, çocuk istismarının ve çocuk işçiliğinin önlenmesini istiyoruz. ILO’nun C190 sayılı sözleşmesinin ülkemiz tarafından onaylanmasını istiyoruz. İşyerlerinde ‘Şiddete Sıfır Tolerans Belgesi’ önerimizin imzalanmasını ve uygulanmasını istiyoruz. 20 işkolunun tamamında Sektörel Sosyal Diyalog Komitelerinin kurulmasını talep ediyoruz. Sosyal diyalog mekanizmalarının tam katılımcılık ilkesine uygun bir anlayışla yeniden yapılanmasını talep ediyoruz. Ekonomik ve Sosyal Konsey, Üçlü Danışma Kurulu ve Çalışma Meclisinin yeniden aktif bir şekilde toplanmasını talep ediyoruz. Çalışma hayatının dijitalleşme ve yeşil dönüşüm süreçlerine uyum sağlayabilmesi için adil bir geçiş planının oluşturulmasını istiyoruz. Ülkemize sığınan mülteci ve göçmen kardeşlerimiz için sürdürülebilir, uyum ve işbirliği çerçevesinde yeni politikalar oluşturulmasını istiyoruz. Afetlere hazırlık, müdahale ve yeniden inşa konusunda politikalar oluşturulmasını istiyoruz. Deprem, sel, yangın gibi doğal afetlere karşı güvenli konutlar ve şehirler istiyoruz. Zorlayıcı hallerde işsizlik ve kısa çalışma ödeneği imkânlarının kolaylaştırılmasını talep ediyoruz. Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılarak, toplu pazarlık kapsamının genişletilmesini, sendikal hak ve özgürlüklerin daha ileriye taşınmasını talep ediyoruz. Bugün, dünyanın dört bir yanında mazlumlara, muhtaç, yetim ve ihtiyaç sahiplerinin mutluluğuna umut olmak için canla başla çalışan tüm insani yardım çalışanları ve gönüllülerine teşekkür etmek için buradayız. Suriye, Yemen, Libya, Afganistan, Irak, Somali, Arakan, Doğu Türkistan, Gazze velhasıl yeryüzünün bütün mazlum coğrafyalarında yaşanan insanlık dışı olaylara DUR demek için meydanlardayız. Mazlum coğrafyalarda yaşanan insanlık dışı zulümlerin son bulması için uluslararası işçi hareketini duyarlılık göstermeye ve birlikte mücadeleye davet ediyoruz. HAK-İŞ olarak, Türkiye’nin geleceği, istikrarı, huzur ve güveni için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemiz için tarihi bir öneme sahip olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Bugün HAK-İŞ olarak; ‘Emeğinizin hakkı, çocuğunuzun rızkı, geleceğiniz bize emanet’ demek için, ‘Örgütlü Ol, Sendikalı Ol, HAK-İŞ'li Ol’ demek için meydanlardayız. Birliğimiz daim olsun, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun” diye konuştu. Melike Aslı Arslan