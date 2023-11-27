Yangın, Gazipaşa Mahallesi Ova Sokak’ta 2 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocukların odasında prize takılı elektrikli battaniyenin alev alması sonucu yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Kaynak: İHA
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